В США двух родственников Мадуро приговорили к 18 годам тюрьмы

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В США двоих племянников Силии Флорес, супруги президента Венесуэлы Николаса Мадуро, приговорили к тюремному заключению за незаконный оборот наркотиков.

На слушании в федеральном суде Манхэттена окружной судья Пол Кротти приговорил Франки-Франциско Флореса де Фрейтаса и Эфрейна Антонио Кампо Флореса к 18 годам лишения свободы, сообщает "Газета.ру".

Ранее США расширили санкции против Венесуэлы. В санкционный список попали 10 высокопоставленных чиновников. В частности, члены Национального избирательного совета Венесуэлы, министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас и посол Венесуэлы в Италии Хулиан Родригес

Евросоюз одобрил введение эмбарго на поставки оружия в южноамериканскую страну.