Три человека погибли при крушении самолета в ФРГ

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В районе города Равенсбург на юге Германии потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna Citation 510.

Частный самолет направлялся из Франкфурта-на-Майне в Фридрихсхафен, сообщает Schwabischer Zeitung.

Воздушная машина потерпела крушение в лесном массиве. После того, как местные жители сообщили о мощнейшем взрыве, к месту происшествия направились экстренные службы. Полицейские оцепили место катастрофы.

Для расследования обстоятельств крушения самолета власти Германии пригласили специалистов из США, где была построена воздушная техника.

В результате авиакатастрофы погибли три человека.