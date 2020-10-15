Си Цзиньпин призвал морских пехотинцев готовиться к войне

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Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита на военную базу в провинции Гуандун заявил, что китайские солдаты должны готовиться к войне, передает Центральное телевидение Китая.

"(Вы должны. – Прим. ред.) сосредоточить все мысли и силы на подготовку к войне и находиться в повышенной боевой готовности ", – заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР напомнил морским пехотинцам, что они должны быть преданными своей стране. Во время осмотра их корпуса он назвал его элитным подразделением армии Китая, которое "несет на своих плечах крайне важную задачу по защите государственного суверенитета".

Ранее Си Цзиньпин попросил соотечественников экономить еду, а также сократить пищевые отходы. Он напомнил, что надо осознавать риски в сфере продовольственной безопасности. При этом Си Цзиньпин уточнил, что производство зерна в стране постоянно растет.

