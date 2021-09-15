Президент Белоруссии подписал указ о помиловании 13 человек

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек, среди них есть активные участники протестов. Об этом в среду, 15 сентября, сообщила замглавы администрации белорусского лидера Ольга Чуприс.

"Президенту был передан список. <...> В итоге решением главы государства помилованы были 13 человек. Анализ показал, что большинство из тех, кто был помилован, относились к категории людей, совершивших преступления посредством интернета", – сказала она в эфире телеканала"Беларусь 1".

По ее словам, включенные в указ граждане, "искренне раскаивались в содеянном".

В конце мая Лукашенко заявлял, что недоброжелатели Белоруссии извне преступили множество красных линий и перешли границы "человеческой морали". По его словам, как и прогнозировалось, они изменили методы атаки на государство.