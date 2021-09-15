Президент Белоруссии подписал указ о помиловании 13 человек

15 сентября, 23:43
Фото: depositphotos/ligora
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек, среди них есть активные участники протестов. Об этом в среду, 15 сентября, сообщила замглавы администрации белорусского лидера Ольга Чуприс.
"Президенту был передан список. <...> В итоге решением главы государства помилованы были 13 человек. Анализ показал, что большинство из тех, кто был помилован, относились к категории людей, совершивших преступления посредством интернета", – сказала она в эфире телеканала"Беларусь 1".
По ее словам, включенные в указ граждане, "искренне раскаивались в содеянном".
В конце мая Лукашенко заявлял, что недоброжелатели Белоруссии извне преступили множество красных линий и перешли границы "человеческой морали". По его словам, как и прогнозировалось, они изменили методы атаки на государство.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: