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15 августа, 11:52

Эксперты спрогнозировали цены на новые модели iPhone

за рубежом техника

Фото: depositphotos/hurricanehank

Эксперты назвали возможные цены на три новые модели iPhone, выход которых запланирован на сентябрь. Прогнозы опубликованы на сайте аналитической компании Trend Force.

По данным аналитиков, обновленный iPhone X будет стоить дешевле предшественника: его цена составит от 899 до 949 долларов, а самой дорогой моделью станет iPhone X Plus, он будет стоить 999 долларов.

Эксперты ожидают, что Apple представит и бюджетную версию модели с ЖК-экраном стоимостью до 749 долларов.

Ранее сообщалось, что новые модели iPhone, iPad, Mac mini, MacBook, iMac, AirPods и Apple Watch выйдут к осени.

По данным СМИ, Apple разрабатывает три модели смартфонов, две – оснащены OLED-дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а третья – LED-дисплеем диагональю 6,1 дюйма. У премиальных моделей будут двухобъективные камеры. Все три iPhone получат функцию распознавания лиц Face ID и процессоры А12.

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