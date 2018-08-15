В МИД Греции прокомментировали замену посла в Москве

15 августа, 10:43
Фото: АР/Thanassis Stavrakis
Замена посла Греции в столице не связана с обострением двусторонних отношений, заявил источник в греческом министерстве иностранных дел.
"Планируется замена посла. Речь идет не об отзыве, а о замене", – цитирует собеседника РИА Новости.
По словам источника, при отзыве МИД выпустил бы соответствующую ноту и посол бы уже уехал. Он подчеркнул, что решение о замене дипломатов еще не одобрено.
Служебный совет, на котором примут решения по послам, состоится в сентябре. Тогда же будет решено, когда Андреас Фриганас покинет Москву. Точная дата пока неизвестна, отметил источник.
Не исключено, что отъезд дипломата затянется до марта, то есть до истечения полномочий текущего посла.
Дипломатический конфликт между РФ и Грецией возник в середине июля, после сообщения о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну еще двум. Причиной стало то, что Москва якобы препятствовала переименованию Македонии. 6 августа МИД РФ объявил об ответной высылке двух греческих дипломатов.
Греция посчитала ответ России необоснованным и даже мстительным. По мнению Афин, Москва продолжает пытаться вмешиваться во внутренние дела страны. МИД страны пообещал ответить на высылку своих дипломатов терпением.
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