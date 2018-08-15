Два греческих военных вернулись на родину после заключения в Турции

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Два греческих военнослужащих, которые в течение 5,5 месяца находились в турецкой тюрьме, вернулись на родину, сообщает РИА Новости.

Свой самолет за военными в Эдерне отправил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, а забрать военнослужащих поручили первому замминистра иностранных дел Йоргосу Катрунгалосу и заместителю начальника генштаба национальной обороны Греции Константиносу Флоросу. Уже поздно ночью самолет приземлился в Салониках.

Военные Ангелос Митретодис и Димитрис Куклатзис попали в тюрьму в Турции 1 марта. Их задержали, когда во время патрулирования в районе Эврос из-за плохой погоды они по ошибке зашли на турецкую территорию.

Греческие власти ожидали, что турки выдадут задержанных в течение суток, однако в Турции их обвинили в незаконном проникновении на военную территорию.

Ципрас назвал освобождение военных актом справедливости, который поможет укрепить дружбу, добрососедство и стабильность в регионе. В МИД Греции отметили, что решение турецких властей положительно скажется на развитии греко-турецких отношений и дружбы народов.