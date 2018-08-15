США опровергли приостановку выполнения Договора по открытому небу с Россией

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США не приостанавливают свое участие в Договоре по открытому небу (ДОН) с Россией, заявила представитель Госдепартамента.

Комментируя сообщения СМИ, что Вашингтон якобы заморозил сотрудничество с Россией в этом направлении, собеседник ТАСС добавила, что США намерены и далее выполнять соглашение.

13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 миллиардов долларов на 2019-й финансовый год. Бюджет в том числе ограничивает финансирование ряда работ по выполнению ДОН.

По словам представительницы Госдепартамента, подписанный закон предполагает выполнение исключительно отчетных требований к бюджетным средствам, относящимся к осуществлению ДОН.

"Предыдущие законы о расходах на оборону содержали схожие требования", – уточнила американский дипломат.