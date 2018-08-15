США заявили о необходимости защиты спутников от России и Китая

15 августа, 05:43
Фото: ТАСС/Zuma/Liu Jie
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США необходимы Космические силы для защиты своих спутников от России и Китая.
По данным издания The Washington Post, при этом у США нет планов по размещению оружия в космосе. В ходе своего визита в Бразилию Мэттис подчеркнул, что спутники необходимы не только при проведении военных операций, но и важны для мировой экономики, уточняет "Газета.ру".
Кроме того глава оборонного ведомства рассказал, что в январе 2007 года Китай с помощью ракеты наземного базирования демонстративно уничтожил собственный метеорологический спутник.
Мэттис подчеркнул, что создание Космических сил является ответом на растущие угрозы со стороны других стран. Вице-президент США Майкл Пенс ранее анонсировал появление к 2020 году министерства космических сил, которое призвано организовать шестой вид ВС США.
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