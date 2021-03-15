Илон Маск сменил официальное название своей должности в Tesla на "технокороля"

16:40
Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Гендиректор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск переименовал свою должность на Technoking ("технокороль"). Об этом сообщает "Газета.ру".
Кроме того, финансовый директор компании Зак Киркхорн официально числится теперь как Master of Coin ("Мастер над монетой"), что является отсылкой к книгам серии "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина.
"С 15 марта 2021 года титулы Илона Маска и Зака Киркхорна изменились на Technoking of Tesla и Master of Coin соответственно", – говорится в официальной публикации Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Там отметили, что все обязанности и права Маска и Киркхорна останутся прежними.
Ранее Маск пригласил Владимира Путина присоединиться к голосовой социальной сети Clubhouse. Приглашение бизнесмен опубликовал в Twitter, отметив президента России. Кроме того, на русском языке предприниматель добавил, что поговорить с Путиным было бы большой честью.
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