Израиль перехватил запущенные из сектора Газа ракеты

Израильские военные сообщили о перехвате двух ракет, запущенных с территории сектора Газа. Целью палестинских боевиков был 25-тысячный город Сдерот, передает РИА Новости.
В армейской пресс-службе отметили, что ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В общей сложности в пятницу, 15 марта, по территории Израиля были выпущены пять ракет. Три из них были уничтожены "Железным куполом", еще одна упала на территории сектора Газа.
Вооруженные силы Израиля в ответ на пуск ракет нанесли удар по объектам террористов в Газе и Хан-Юнисе. Данные о погибших и пострадавших в результате обмена ударами не приводятся.
Отношения между Израилем и Палестиной обострились после того, как в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей израильского государства и переносе в город американского посольства.
Действия Вашингтона спровоцировали антиизраильские выступления в секторе Газа. В свою очередь, радикальные палестинские формирования регулярно производили пуски ракет по территории Израиля.
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