Британец с разницей в день выиграл джекпот и стал отцом

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Житель Великобритании Эндрю Саймс выиграл в лотерею один миллион фунтов стерлингов (около 85,4 миллиона рублей). А на следующий день у мужчины родилась дочь, пишет The Sun.

Матерью ребенка Саймса стала его подруга Натали Меткалф. Пара не была расписана, однако узнав о выигрыше, решила потратить часть денег на свадьбу. Помимо этого, молодые родители хотят отправиться в путешествие своей мечты и решить квартирный вопрос.

"Теперь мы можем купить дом и не беспокоиться насчет ипотеки", – сказал Саймс, уточнив, что празднование непредвиденного дохода пока придется отложить.

В ноябре прошлого года фортуна трижды улыбнулась американцу Роберту Стюарту. В течение одного дня он выиграл в лотерею пять миллионов долларов, а после получил выигрыш в 500 и 100 долларов.