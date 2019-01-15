Фанатов "Евровидения" в Тель-Авиве разместят в палаточном лагере

Власти Тель-Авива готовятся к наплыву туристов в мае в связи с конкурсом "Евровидение". Согласно опыту прошлых лет, событие притягивает не менее 20 тысяч фанатов и любителей современной музыки. Однако власти Израиля уверены, что гостей будет гораздо больше. За последние годы число иностранных туристов в Тель-Авиве удвоилось и, как ожидается, достигнет нового рекордного уровня в этом году.
Проблемным вопросом стало размещение гостей. Значительная часть гостиничного фонда уже забронирована. Власти рассчитывают, что с размещением туристов поможет организация палаточного городка для двух тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.
"Туристы, остановившиеся на территории кемпинга в Центральном парке Тель-Авива, смогут воспользоваться недорогим размещением и насладиться атмосферой "Евровидения" всего в нескольких шагах от Выставочного центра", – заявил глава Тель-Авива Рон Хульдаи.
Ранее сообщалось, что организаторы "Евровидения" и израильская вещательная компания KAN представили логотип конкурса. На эмблеме изображены два золотых треугольника и один с подсвеченным контуром, объединенные в форме звезды. Фигура повторяет силуэт сцены конкурса, разработанной немецким художником Флорианом Видером.
Израиль примет "Евровидение" благодаря победе певицы Нетты Барзилай с песней Toy в 2018 году. Конкурс проводили в этой стране также в 1979 и 1999 годах.
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