Гавайи изменили процедуру оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях

15 января, 11:08
Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs
Власти Гавайев изменили процедуру оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях после сбоя системы, произошедшего в субботу, 13 января. Об этом руководитель службы штата по ЧС Верн Мияги.
"Мы приняли новую инструкцию по оповещению после сбоя. Активация и проверка тестовых и действительных уведомлений о приближающейся ракете теперь будет осуществляться двумя сотрудниками службы. Мы также сможем в течение секунд отменить оповещение в случае ошибки", – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Мияги также взял на себя ответственность за произошедшее и извинился, что уведомление отменили только через 38 минут. Он пояснил, что сотрудники службы обнаружили ошибку в системе уже через три минуты, однако им потребовалось время, чтобы отправить сообщение через систему аварийного оповещения, так как программа не была рассчитана на подобного роды ситуации.
В субботу, 13 января, жители Гавайев получили предупреждение о приближающейся баллистической ракете. "Немедленно ищите укрытие. Это не учения", – говорилось в сообщении.
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