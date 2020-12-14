Женщина прожила почти 60 лет с косточкой от апельсина в носу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жительница Западного Йоркшира Бетти Макфэйл прожила почти 60 лет с апельсиновой косточкой в носу, передает издание Daily Star.

Женщина на протяжении почти всей жизни страдала от заложенного носа. Эту проблема она смогла устранить в начале декабря: во время высмаркивания она обнаружила на салфетке апельсиновую косточку.

Макфэйл сразу же рассказала об этом своему брату-близнецу. Тот напомнил историю из детства, когда он во время ссоры кинул недоеденным фруктом ей в нос.

"Я могу нормально дышать, это чудо, что я могу правильно дышать впервые за много лет", – сказала Макфэйл.

Ранее врачи из Китая обнаружили в горле пятилетнего ребенка пиявку, которая там находилась больше года. Ребенка отвели на осмотр к медикам из-за постоянных жалоб на проблемы с дыханием и боль в горле.

Пиявку размером с ладонь взрослого человека извлекли во время медосмотра. По мнению врачей, она попала в организм мальчика через выпитую некачественную воду.