Женщина прожила почти 60 лет с косточкой от апельсина в носу

13:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жительница Западного Йоркшира Бетти Макфэйл прожила почти 60 лет с апельсиновой косточкой в носу, передает издание Daily Star.
Женщина на протяжении почти всей жизни страдала от заложенного носа. Эту проблема она смогла устранить в начале декабря: во время высмаркивания она обнаружила на салфетке апельсиновую косточку.
Макфэйл сразу же рассказала об этом своему брату-близнецу. Тот напомнил историю из детства, когда он во время ссоры кинул недоеденным фруктом ей в нос.
"Я могу нормально дышать, это чудо, что я могу правильно дышать впервые за много лет", – сказала Макфэйл.
Ранее врачи из Китая обнаружили в горле пятилетнего ребенка пиявку, которая там находилась больше года. Ребенка отвели на осмотр к медикам из-за постоянных жалоб на проблемы с дыханием и боль в горле.
Пиявку размером с ладонь взрослого человека извлекли во время медосмотра. По мнению врачей, она попала в организм мальчика через выпитую некачественную воду.
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