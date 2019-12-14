Ассанж даст показания суду Испании по делу о прослушке в посольстве

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Основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж даст показания испанского суду по делу о предполагаемом шпионаже для разведки США в лондонском посольстве Эквадора. На видеоконференции Ассанж выступит в качестве потерпевшего, сообщает РИА Новости.

"Двадцатое декабря текущего года – важная дата… В рамках международного сотрудничества испанский судья Национальной палаты Испании пойдет в Вестминстерский суд для получения по видеоконференции показаний от господина Ассанжа в статусе жертвы и потерпевшего от предполагаемого шпионского заговора", – заявил адвокат Аитор Мартинез.

Сообщалось, что испанский судья хотел опросить Ассанжа как свидетеля по делу о прослушках, которые якобы организовала испанская охранная фирма Undercover Global S.L. в посольстве Эквадора, но Великобритания, где сейчас находится основатель Wikileaks, предварительно отклонила запрос.

Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как в 2010 году его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции. Его задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США.

В Америке мужчину обвиняют в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Если Ассанджа экстрадируют, ему грозит многолетнее тюремное заключение.

В конце ноября стало известно, что прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование в отношении основателя Wikileaks.

