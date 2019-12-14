Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

10:26

Ассанж даст показания суду Испании по делу о прослушке в посольстве

за рубежом

Фото: ТАСС/АР/Matt Dunham

Основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж даст показания испанского суду по делу о предполагаемом шпионаже для разведки США в лондонском посольстве Эквадора. На видеоконференции Ассанж выступит в качестве потерпевшего, сообщает РИА Новости.

"Двадцатое декабря текущего года – важная дата… В рамках международного сотрудничества испанский судья Национальной палаты Испании пойдет в Вестминстерский суд для получения по видеоконференции показаний от господина Ассанжа в статусе жертвы и потерпевшего от предполагаемого шпионского заговора", – заявил адвокат Аитор Мартинез.

Сообщалось, что испанский судья хотел опросить Ассанжа как свидетеля по делу о прослушках, которые якобы организовала испанская охранная фирма Undercover Global S.L. в посольстве Эквадора, но Великобритания, где сейчас находится основатель Wikileaks, предварительно отклонила запрос.

Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как в 2010 году его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции. Его задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США.

В Америке мужчину обвиняют в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Если Ассанджа экстрадируют, ему грозит многолетнее тюремное заключение.

В конце ноября стало известно, что прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование в отношении основателя Wikileaks.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика