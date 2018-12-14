Финляндия закрыла программу изучения русского

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Финское министерство образования сообщило о завершении эксперимента по введению русского языка в качестве альтернативы шведскому в восточных районах страны. Такое решение ведомство объяснило низким интересом со стороны граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Хельсинки.

При этом в российском диппредставительстве отмечают, что сами граждане с этим утверждением не согласны. По словам жителей приграничных районов Финляндии, они давно призывают власти дать их детям право самим выбирать, какой язык изучать. Многие ходатайствовали о включении их городов в эксперимент по замене шведского русским.

В настоящее время обязательное изучение шведского языка начинается в финских школах с шестого класса. С этого момента в школьную программу входят сразу четыре языка: обязательные финский, шведский и два, которые ученики могут изучать по желанию, – английский и русский.

Многие местные жители говорят, что если бы вместо шведского можно было выбрать русский, они не раздумывая дали бы детям возможность его изучать.

Эксперты считают, что причина, по которой русский язык так и не ввели в школах, заключается в большом количестве антироссийских публикаций в СМИ.