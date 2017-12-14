Время переговоров с КНДР еще не пришло – Госдепартамент США

14 декабря, 11:04
Фото: ТАСС/Zuma/Kepy
В Госдепартаменте США заявили, что еще рано начинать вести переговоры с Северной Кореей.
"Мы хотели бы сесть за стол переговоров и начать дискуссии, однако сейчас еще не пришло время. Наша политика не изменилась", – сказала глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт, передает ТАСС.
Она также отметила, что в Соединенных Штатах не видят заинтересованности в переговорах со стороны КНДР, однако никаких временных ограничений для начала консультаций Вашингтон не ставит.
Накануне условия начала переговоров с Пхеньяном озвучили в Белом доме. Для этого, по словам официального представителя Сары Сандерс, власти КНДР должны "коренным образом изменить свое поведение".
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Северная Корея должна прийти к столу переговоров с готовностью изменить курс своей ядерной программы.
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