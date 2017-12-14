Германия несет наибольшие потери от антироссийских санкций

14 декабря, 09:31
Фото: AP/HERBERT KNOSOWSKI
Наибольшие потери от антироссийских санкций в Евросоюзе несет немецкий экспорт. К такому выводу пришли экономисты из Института мировой экономики в Киле.
Выяснилось, что потери Германии составляют примерно 40 процентов, другие же государства затронуты в меньшей степени, передает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Отмечается, что экспорт ФРГ в Россию сократился почти на 727 миллионов евро. По сравнению с Германией экспорт Великобритании сократился лишь на 7,9 процента, Франции – на 4,1 процента, а Соединенных Штатов – 0,6 процента.
В 2015 году 90 процентов потерь от санкций пришлись на долю Европейского Союза. Общая сумма убытков Запада составила 44 миллиарда, подчеркивается в исследовании.
Ранее в СМИ сообщали, что Евросоюз планирует продлить экономические санкции против РФ, действующие до конца января 2018 года, еще на шесть месяцев.
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