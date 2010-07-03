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В мире

18:03

Император Нарухито поужинает с богиней солнца

за рубежом

Фото: ТАСС/ЕРА/FRANCK ROBICHON

В Японии проходит церемония Великого подношения даров богам императором Нарухито. Вечером император примет участие в ритуальном пире с богиней солнца, передает "Газета.ру".

Вся церемония завершится ориентировочно в 03:00 в пятницу (21:00 по московскому времени в четверг). На церемонию прибыли около 670 гостей, включая премьер-министра Японии Синдзо Абэ и членов его кабинета, глав обеих палат парламента и Верховного суда.

В Токио 22 октября прошла официальная церемония вступления на престол императора Нарухито. На церемонии, проходившей в главном зале Императорского дворца, присутствовали около двух тысяч гостей из 180 стран. Протокол церемонии интронизации не меняется уже сотни лет. Императрица Масако была в ритуальном 12-слойном облачении, которое весит около 15 килограммов. А сам Нарухито был облачен в коричневые одеяния по моде конца VIII века, которые разрешено носить только монарху.

В завершении церемонии премьер-министр Японии Синдзо Абэ первым провозгласил "Банзай!" и в честь нового императора дали оружейный салют из 21 залпа.

Прошлый император Акихито отрекся от престола из-за преклонного возраста. С восхождением нового монарха в Японии началась эра "Рэйва" ("Прекрасная гармония").

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