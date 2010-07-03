На Родосе задержали двух россиян, подозреваемых в перевозке мигрантов

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На греческом острове Родос задержали двух россиян, которых подозревают в незаконной перевозке мигрантов из Турции.

"По информации Портовой службы острова Родос, 2 ноября у берегов острова были задержаны двое российских граждан. Консульский отдел посольства поддерживает связь с их родственниками. Направлен запрос греческим властям", – рассказали ТАСС в посольстве РФ в Афинах.

В соцсетях опубликованы данные, что задержанные – жители Уссурийска, которые работали у турецкого работодателя. Они перевозили туристов в Италию. В ночь с 1 на 2 ноября их катер попал в шторм. В территориальных водах Греции судно, на борту которого среди прочих оказались нелегалы, было задержано пограничниками.

Накануне сообщалось, что двух россиян задержали в Хорватии за кражу украшений из ювелирного магазина. Инцидент произошел 4 ноября в городе Сплит. Злоумышленники похитили украшения на сумму более 200 тысяч евро, после чего скрылись с места преступления.

Кроме того, двух россиян задержали в Южной Корее. Их обвиняют в незаконном проникновении на крыши зданий. В минувшее воскресенье они прыгнули с 40-этажного здания в Пусане, а на следующий день – с 42-этажного отеля.

