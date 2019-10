Ирландец рассмешил родственников на собственных похоронах

Житель Дублина рассмешил скорбящих родственников на собственных похоронах. На церемонии прощания звучала волынка, но вдруг музыка оборвалась, а из-под земли раздался голос покойного, сказавший "привет!". Затем собравшиеся услышали стук по внутренней стенке крышки гроба.

Удивленные близкие начали оглядываться по сторонам, а из могилы послышалось: "Выпустите меня".

"Я вас слышу! Я в коробке, вы слышите это?!" – доносился голос из-под земли.



Как оказалось, покойный заранее записал аудиосообщение, которое воспроизвели через динамик. Собравшиеся рассмеялись.



