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В мире

16:20

Ирландец рассмешил родственников на собственных похоронах

за рубежом

Фото: twitter.com/chloekiernan08

Житель Дублина рассмешил скорбящих родственников на собственных похоронах. На церемонии прощания звучала волынка, но вдруг музыка оборвалась, а из-под земли раздался голос покойного, сказавший "привет!". Затем собравшиеся услышали стук по внутренней стенке крышки гроба.

Удивленные близкие начали оглядываться по сторонам, а из могилы послышалось: "Выпустите меня".

"Я вас слышу! Я в коробке, вы слышите это?!" – доносился голос из-под земли.

Как оказалось, покойный заранее записал аудиосообщение, которое воспроизвели через динамик. Собравшиеся рассмеялись.

Ранее сообщалось, что видеоблогер и пранкер Михаил Литвин, который проехал с якобы окровавленной девушкой в багажнике, заплатит штраф в тысячу рублей. Его признали виновным в мелком хулиганстве.

В полицию обратился мужчина, который сообщил об окровавленной девушке в багажнике BMW 116i. Уже на допросе Литвин пояснил, что снимает уличные розыгрыши и проверяет реакцию прохожих на возникающие обстоятельства.

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