На Голанских высотах появились четыре поста российской военной полиции

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Четыре поста российской военной полиции выставлено перед линией "Браво" вдоль демилитаризованной зоны на Голанских высотах, в ближайшее время появятся еще два, рассказал заместитель командующего российской группировки в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Он подчеркнул, что в самой демилитаризованной зоне военной полиции нет, все посты находятся вдоль линии Браво.

"Впоследствии планируем довести их количество до восьми при необходимости уже", – цитирует генерала РИА Новости.

Он также отметил, что на всех постах стоит флаг ООН, а силовики оказывают полную поддержку миссии в демилитаризованной зоне. В северных районах есть три-четыре маршрута с постоянным патрулированием. Планируется восстановить эти мероприятия и в южной и центральной зонах.

По словам Кураленко, как только работа будет налажена, в том числе сирийской стороной, военная полиция передаст посты сирийцам.

Генерал добавил, что боевики вторгались в демилитаризованную зону шесть лет назад, это привело к прекращению работы постов ООН. Ранее действовало 57 точек по двум линиям. Организация будет сама принимать решение о количестве постов в демилитаризованной зоне. Старые точки разбиты почти везде.

"В основном на них дислоцировались "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в РФ террористическая организация), на некоторых постах были созданы школы подрывников, находились боевые группы", – описал Кураленко.

Ранее в ООН заявили, что конфликт в Сирии подходит к концу. По данным организации, в стране нет ни одного района, который в настоящее время можно было бы назвать осажденным.

Кроме того, начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что в сирийской провинции Эль-Кунейтра уничтожили "последний оплот" запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".