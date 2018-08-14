Канада поставит Украине снайперские винтовки

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Канадская фирма PGW Defence Technologies поставит снайперские винтовки на 770 тысяч долларов на Украину, сообщил владелец фирмы Росс Спград.

Информацию не стали комментировать в канадском МИД, сославшись на необходимость защищать коммерческие интересы фирмы, сообщает "Газета.ру".

Член канадской оппозиционной консервативной партии по вопросам обороны Джеймс Безан, отметил, что ведомство одобрило сделку на прошлой неделе.

Ранее канадские власти решили выделить примерно 7,2 миллиона долларов на военную помощь Украине. Отмечалось, что меры направлены для развития новой успешной демократической страны.