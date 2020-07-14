В Сирии задержали боевиков, собиравших данные о российских объектах

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Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed
В Сирии задержали троих боевиков из запрещенной в РФ группировки "Магавир ас-Саура", которые, как они сами признались, собирали информацию о российских объектах, сообщает РИА Новости.
По словам боевиков, на выполнение задания они получили от кураторов несколько тысяч долларов. Один из задержанных также рассказал, что проходил подготовку под надзором американских инструкторов. По его словам, инструкторы из США приходят на тренировки, но сами занятия проводят сирийцы.
Задержанных доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры. Сейчас они находятся в заключении в расположении правительственных войск. Спецслужбы проверят их показания и попытаются установить их причастность к другим незаконным операциям.
Накануне российские средства ПВО успешно отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим в Сирии. В результате случившегося никто не пострадал, материальный ущерб отсутствует. Российская авиабаза продолжает работу в штатном режиме.
До этого российские ПВО также успешно отразили атаку беспилотников террористов вблизи базы Хмеймим. Инцидент произошел 22 июня.
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