Маск назвал условие для возврата к биткойнам при продаже Tesla

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Компания Tesla снова начнет принимать оплату биткойнами, когда данная криптовалюта станет более экологичной. Об этом заявил глава корпорации Илон Маск.

"Когда будет подтверждение разумного (порядка 50%) использования майнерами энергии, получаемой из чистых источников, с положительной тенденцией в будущем, Tesla снова разрешит осуществлять операции с биткойнами", – написал он в Twitter.

Продажу автомобилей за биткойны Tesla приостановила в мае этого года. Причиной стало использование ископаемого топлива для майнинга этой криптовалюты, в частности, угля. Тогда Маск выразил мнение, что за криптовалютой многообещающее будущее, но допускать, чтобы она развивалась за счет огромной цены для окружающей среды, нельзя.

Ранее Минпромторг РФ пригласил американского предпринимателя Илона Маска обсудить строительство завода Tesla в России.