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10:38

В США призвали вести учет данных об этнической принадлежности военных

за рубежом общество

10:38

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Фото: ТАСС/DPA/dpa/Friso Gentsch

Счетная палата США призвала вести учет данных об этнической принадлежности американских военных.

"Службы видов вооруженных сил собирают информацию о половой принадлежности, но не ведут упорядоченного учета сведений о расовой и этнической принадлежности в рамках расследований, военного судопроизводства и работы с базами данных о личном составе", – цитирует текст отчета RT.

Специалисты ведомства пришли к выводу, что темнокожие и латиноамериканцы становятся объектами расследований чаще, чем белые военные. В связи с этим Счетная палата посоветовала Пентагону собрать более детальные сведения об этнической принадлежности военнослужащих. По мнению сотрудников ведомства, это поможет избежать дисбаланса по расовому и этническому признаку в судах. Конечная цель таких мер, сказано в документе, – гарантировать честность и справедливость военной юстиции.

Политолог Александр Асафов, напротив, считает, что "применение различных фильтров" приведет к росту неравенства в американском обществе. Эксперт назвал проявлением расизма "столь тщательное разделение граждан" на группы, "состоящие из меньшинств, начиная от многочисленных гендеров и заканчивая различными этническими группами". По мнению Асафова, американцы сами разрушают равенство, "выделяя различные группы или атакуя ту самую группу, которую некоторые радикальные представители конгресса называют "белым меньшинством".

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за рубежом общество

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