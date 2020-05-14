Эксперт сравнил пандемию коронавируса с испанкой

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Бывший директор Управления перспективных биомедицинских разработок и исследований США Рик Брайт сравнил пандемию коронавируса с эпидемией испанки, которая в 1918 году стала причиной смерти более 50 миллионов человек, передает CNN.

Он отметил, что в настоящее время мир столкнулся с чрезвычайно опасным вирусом. По словам Брайта, его вред заключается не только в высокой вероятности летального исхода, но и в разрушении социальных порядков.

"Мир сталкивается с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, которая имеет потенциал затмить опустошение, вызванное эпидемией 1918 года, которая унесла более 50 миллионов жизней во всем мире. Мы столкнулись с чрезвычайно заразным и смертоносным вирусом, который не только уносит жизни, но и нарушает самые основы нашего общества", – отметил Брайт.

Он заявил, что зима 2020 года может стать критическим периодом, если не будет разработана стратегия по противодействию коронавирусу, которая будет основана на научных исследованиях.

Ранее он был отстранен от своей должности после того, как подверг критике политику правительства по финансированию непроверенных препаратов. В связи с этим Брайт заявил, что планирует подать жалобу на руководство министерства здравоохранения США.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большинство ученых в мире сходятся во мнении о затяжной продолжительности существования коронавирусной инфекции. Она сообщила, что российские исследователи согласны с данным тезисом.