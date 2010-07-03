В КНДР назвали грабежом арест своего судна властями США

МИД Северной Кореи выразил протест США по поводу недавнего ареста судна под предлогом нарушения режима международных санкций. Во внешнеполитическом ведомстве КНДР этот шаг назвали жестоким грабежом. Текст документа опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Соединенные Штаты совершили незаконный жестокий грабеж, арестовав наше торговое судно близ архипелага Американское Самоа, прикрываясь санкционной резолюцией Совета Безопасности ООН", − цитирует ТАСС заявление северокорейского МИД. По мнению властей КНДР, действия американской стороны полностью противоречат "основополагающим принципам общего коммюнике, подписанного в Сингапуре 12 июня", где было заявлено о стремлении "установить новые отношения между двумя странами".
Северокорейский КНДР призвал Штаты "вернуть корабль КНДР без промедления" и подчеркнул, что в Пхеньяне пристально следят за дальнейшими шагами Вашингтона.
Ранее американский Минюст сообщил об аресте сухогруза КНДР Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций. По утверждению американской стороны, судно перевозило уголь из КНДР в другие страны, несмотря на резолюции Совбеза ООН. Администрация США возбудила гражданский иск по данному делу и будет добиваться конфискации корабля.
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