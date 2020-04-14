Американские рестораны начали дополнять заказы туалетной бумагой

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Значительная часть американских баров, ресторанов и кафе закрылись на время карантина в США. Те же заведения, которые продолжили работу, придумали новый способ привлечения клиентов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отдельные нью-йоркские рестораны дополняют заказы дефицитными товарами, а именно рулонами туалетной бумаги и флаконами с антисептическим гелем для рук. Подарки вкладывают в пакеты для доставки на дом.

Маркетинговый ход оказался достаточно успешным, и все больше заведений как в США, так и в Канаде привлекают клиентов необычным "топпингом".

В начале апреля большую популярность приобрело видео, в котором запечатлена новая форма чаевых. Один из покупателей в США предложил курьерам вместо денег санитайзеры и туалетную бумагу. Работники жест оценили положительно.

