Акции Boeing продолжают падать

Акции американской корпорации The Boeing Company подешевели на 1,15 процента в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Стоимость одной акции к настоящему моменту составляет 372,99 доллара.
По информации телекомпании CNN, акции дешевеют из-за решения Дональда Трампа прекратить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в воздушном пространстве США из-за авиакатастрофы в Эфиопии.
Ранее о временном отказе от воздушных судов этого типа заявили власти Китая, Индонезии, Великобритании, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии, Австралии, Марокко, Бразилии, Аргентины, Австрии, Ирландии и Монголии. Позднее государства Евросоюза также запретили подобные полеты над территорией ЕС до установления причин катастрофы.
Запреты связаны с тем, что пассажирский Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение недалеко от города Дебре-Зейт. На борту находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа.
Это уже вторая авиакатастрофа с самолетом модели Boeing 737 MAX за последнее время. В конце октября прошлого года потерпел крушение такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек.
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