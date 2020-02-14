Глава Минюста США попросил Трампа не писать твиты об уголовных делах

Фото: ТАСС/AP Photo/Evan Vucci

Глава министерства юстиции США, генеральный прокурор Уильям Барр сообщил, что об уголовных делах не надо писать в Twitter, сообщает "Газета.ру".

Он заявил, что сообщения, которые пишет президент США Дональд Трамп в своем аккаунте, мешают работе сотрудников ведомства.

Барр высказался в связи с высказываниями главы государства в социальной сети по делу бывшего советника Трампа Роджера Стоуна. Он обвиняется в даче ложных показаний и в учинении препятствий в расследование по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Ранее Трамп заявил о намерении создать "самые мощные" в мире ядерные силы в условиях отсутствия договоров об ограничении вооружения с Россией и Китаем.

Также США ввели санкции против трех российских компаний. Под ограничительные меры попали "Кумертауское авиационное производственное предприятие", военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" и "Конструкторское бюро приборостроения".