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В мире

11:32

Глава Минюста США попросил Трампа не писать твиты об уголовных делах

за рубежом

Фото: ТАСС/AP Photo/Evan Vucci

Глава министерства юстиции США, генеральный прокурор Уильям Барр сообщил, что об уголовных делах не надо писать в Twitter, сообщает "Газета.ру".

Он заявил, что сообщения, которые пишет президент США Дональд Трамп в своем аккаунте, мешают работе сотрудников ведомства.

Барр высказался в связи с высказываниями главы государства в социальной сети по делу бывшего советника Трампа Роджера Стоуна. Он обвиняется в даче ложных показаний и в учинении препятствий в расследование по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Ранее Трамп заявил о намерении создать "самые мощные" в мире ядерные силы в условиях отсутствия договоров об ограничении вооружения с Россией и Китаем.

Также США ввели санкции против трех российских компаний. Под ограничительные меры попали "Кумертауское авиационное производственное предприятие", военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" и "Конструкторское бюро приборостроения".

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