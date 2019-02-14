В США грабитель поскользнулся и выронил деньги перед полицейским

В городе Уотервилл в США мужчина после ограбления банка поскользнулся на льду и выронил деньги и оружие перед сотрудником полиции, сообщает портал "Мир 24".
Грабитель пересек четырехполосную дорогу, после чего оказался на парковке у здания, где дворники не убрали территорию после выпавшего накануне дождя. Злоумышленник из-за гололеда упал. Деньги рассыпались по проезжей части, в том числе и перед машиной специального агента полиции.
Сам полицейский рассказал, что он сидел в машине, разговаривал с мамой и вдруг увидел, как ветер разносит по стоянке множество купюр. Потом заметил мужчину на асфальте, у которого выпал пистолет. После этого страж порядка выскочил из автомобиля и надел на подозреваемого наручники.
Злоумышленника отправили в тюрьму, где он будет ждать суда. Похищенные деньги собраны с дороги и возвращены в банк.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.