В США грабитель поскользнулся и выронил деньги перед полицейским

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В городе Уотервилл в США мужчина после ограбления банка поскользнулся на льду и выронил деньги и оружие перед сотрудником полиции, сообщает портал "Мир 24".

Грабитель пересек четырехполосную дорогу, после чего оказался на парковке у здания, где дворники не убрали территорию после выпавшего накануне дождя. Злоумышленник из-за гололеда упал. Деньги рассыпались по проезжей части, в том числе и перед машиной специального агента полиции.

Сам полицейский рассказал, что он сидел в машине, разговаривал с мамой и вдруг увидел, как ветер разносит по стоянке множество купюр. Потом заметил мужчину на асфальте, у которого выпал пистолет. После этого страж порядка выскочил из автомобиля и надел на подозреваемого наручники.

Злоумышленника отправили в тюрьму, где он будет ждать суда. Похищенные деньги собраны с дороги и возвращены в банк.