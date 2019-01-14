Самый высокий небоскреб в Африке строят в новой столице Египта

Рабочие приступили к строительству самого высокого небоскреба в Африке, который появится в новой административной столице Египта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
По словам премьер-министра страны Мустафы Мадбули, башню высотой 385 метров возведут в центре финансово-делового квартала. Она станет одним из 20 высотных зданий. "На днях начнется заливка бетоном фундамента здания, которая продлится рекордные 80 часов", – добавил политик.
Мадбули уточнил, что небоскреб строят китайская и египетская компании. Возведение высотки является одним из крупнейших совместных проектов двух стран.
Новая административная столица расположена в десятках километров от Каира. Сейчас она представляет собой огромную строительную площадку. Вскоре на ее территории появятся жилые кварталы, комплексы правительственных зданий, учебные заведения, квартал для дипломатических представительств, а также объекты инфраструктуры.
В 2018 году египетская сторона предложила России перенести посольство в новую столицу африканского государства. Подобное предложение получили представители еще 90 стран.
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