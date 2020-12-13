Генерал США назвал Россию великой державой с очень сильными войсками

19:14
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Россию нельзя недооценивать, поскольку она является великой державой, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
"Россия – великая держава. В этом нет сомнений из-за их возможностей. Российские военные очень хороши, без вопросов. Они представляют собой вызов и угрозу. Их нельзя недооценивать", – высказался Милли.
Кроме того, он дал высокую оценку кибервозможностям российских ВС и уровню боеготовности космических, воздушных, военно-морских и наземных войск. Он подчеркнул, что российская армия является боеспособной и очень профессиональной. "Она относительно небольшая по сравнению с той, что была в советское время, но очень и очень способная", – добавил генерал.
При этом он подчеркнул, что в широком стратегическом смысле РФ находится в упадке, но имеет мощные ядерные силы.
Ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия несет угрозу американским космическим системам. Он подчеркнул, что у России в доступе имеется лазер наземного базирования, который, по его мнению, может быть применен для причинения ущерба оптическим системам США в космосе.
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