В США начали новое расследование в отношении Полански

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Полицейский департамент Лос-Анджелеса начал новое расследование в отношении режиссера Романа Полански. На фоне скандала с продюсером Харви Вайнштейном, художница Марианна Барнард заявила, что стала жертвой Полански в 1975 году, когда ей было 10 лет.

Якобы режиссер пытался ее "растлить" во время фотосессии, сообщает "Газета.ру".

По данным СМИ, срок давности для этого случая уже истек. В то же время детективы могут использовать новые свидетельства для выстраивания другого дела. Ранее сообщалось, что в Швейцарии отказались расследовать одно из обвинений в отношении Полански.