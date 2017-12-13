Тиллерсон рассказал о количестве трудящихся в России граждан КНДР

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на территории России по прежнему работает большое количество граждан КНДР. По его данным, это порядка 35 тысяч человек.

"Это большое число – около 35 тысяч рабочих из Северной Кореи находятся в России сегодня", – цитирует РИА Новости заявление Рекса Тиллерсона.

Ранее сообщалось, что во время выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном. Однако для этого властям Северной Кореи предстоит пересмотреть свою политику ядерных вооружений.