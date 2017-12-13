Власти США не ограничивают свободу работающих в стране СМИ – Госдеп

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Американские власти не ограничивают свободу работающих в США российских СМИ. Об этом во вторник, 12 декабря, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Как сообщает РИА Новости, в ходе регулярного брифинга была затронута тема иноагентов. Обсуждался телеканал RT, который после регистрации в качестве иностранного агента был лишен аккредитации в конгресс США.

"Я так понимаю, что эти аккредитации могут быть отозваны Ассоциацией журналистов конгресса. Закон об иностранных агентах только требует, чтобы организация зарегистрировалась в федеральном правительстве", – цитирует агентство Науэрт.

Она также отметила, что США не указывают российским СМИ, о чем писать, и поддерживают Первую поправку к конституции США, в которой говорится о свободе слова.

"Мы не говорим никому, что и как писать. Все российские журналисты могут приходить сюда (в госдепартамент). Мы поддерживаем Первую поправку к конституции США и хотели бы, чтобы российское правительство давало бы нашим СМИ такую же свободу", – заявила представитель госдепа.

Ранее сообщалось, что конгресс США лишил корреспондентов телеканала Russia Today аккредитации. Профильный комитет потребовал от них сдать карточки. Такое решение было принято после включения СМИ в число иностранных агентов.