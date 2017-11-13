Трамп дал оценку отношениям США и Филиппин

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Президент США Дональд Трамп высказал мнение об отношениях США и Филиппин на 31-м саммите АСЕАН в Маниле.

Как подчеркнул американский лидер, отношения между двумя этими странами всегда были отличными. Трамп также отметил, пишут "Аргументы недели", что ему очень приятно находиться в филиппинской столице, добавив, что в стране-хозяйке саммита всегда хорошая погода.

13 ноября президент Филиппин открыл 31-й саммит АСЕАН в Маниле. Вместе с главами государств-участников АСЕАН на открытии форума присутствовали президент США Дональд Трамп, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министры Японии и Канады Синдзо Абэ и Джастин Трюдо. Россию на форуме АСЕАН представляет премьер-министр Дмитрий Медведев

Кроме того. стало известно, что на гала-ужине АСЕАН Дутерте по просьбе Трампа исполнил песню. На видеозаписи, опубликованной замминистра общественных работ и автомобильных дорог Филиппин Карен Джимено в Twitter, Дутерте поет дуэтом с одной из исполнительниц.