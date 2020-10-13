Макаревич высказался о задержании бизнесмена, названного основателем бренда "Смак"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидер музыкальной группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал задержание в США крупного российского предпринимателя Германа Лиллевяли. Об этом сообщает "Газета.ру".

Мужчину ранее назвали основателем брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия".

"Мы пересекались много лет назад. Лиллевяли никакого отношения к бренду "Смак" не имеет. Мы просто одно время – недолго – арендовали у него помещение", – заявил Макаревич.

По информации СМИ, бизнесмена задержали в США за нарушение миграционного законодательства. В России же Лиллевяли разыскивают за мошенничество в особо крупном размере.

