В Лондоне полиция эвакуировала людей с Вестминстерского моста

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Полиция сообщает об инциденте в больнице в центре Лондона. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте полицейского отделения по району Ламбет.

В отделении сообщили, что полицейские выехали по сообщению о возможной угрозе безопасности в больнице St. Thomas Hospital.

"Мы распространим подробную информацию, когда она станет известной", – отметили представители ведомства.

Отмечается, что движение по Вестминстерскому мосту, который расположен рядом с больницей, временно перекрыто.