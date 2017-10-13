13 октября 2017, 20:37В мире
Президент Чехии отказался извиняться перед Киевом за слова о Крыме
Фото: ТАСС/Vaclav Pancer
Чешский президент Милош Земан не стал извиняться за свои слова о принадлежности Крыма России. Он также считает, что полуостров навсегда потерян для Украины.
"Крым принадлежит РФ, и я не могу представить ни одно русское правительство, которое бы отказалось от Крыма", – заявил он, сообщает РИА Новости.
Ранее премьер-министр Чехии Богуслав Соботка раскритиковал заявление президента о невозможности вернуть Крым в состав Украины. Земан считает, что возвращение полуострова будет означать европейскую войну. Однако, по его мнению, в случае диалога между Украиной и Россией "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, комментирую ситуацию, сказал, что Крым не является предметом для сделки, а заявление президента не выдерживает критики.
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