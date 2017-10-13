Россиян предупредили о риске заражения чумой на Сейшелах

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Роспотребнадзор предупредил о риске распространения чумы из Мадагаскара на Сейшельском архипелаге.

Минздрав республики 3 октября официально обратился к авиакомпаниям и турагентством с просьбой предупредить клиентов о нежелательности поездок на Мадагаскар из-за вспышки чумы. Контроль за состоянием здоровья пассажиров проводится в аэропортах на Сейшельских островах. В стране также закрыли школы до тех пор, пока не выяснится, что преподаватели не контактировали с больными.

10 октября ведомство на Сейшелах подтвердило заболевание у трех человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В конце сентября умер тренер спортивной команды Сейшельских островов. Это произошло в столичном госпитале Мадагаскара во время регионального чемпионата по баскетболу в Антананариву. За остальными членами команды наблюдают врачи.

Россиян попросили учитывать информацию при планировании поездок.