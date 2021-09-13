Глобальный саммит по борьбе с COVID-19 пройдет 22 сентября – СМИ

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Глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса под председательством Соединенных Штатов пройдет 22 сентября. Об этом сообщает газета Washington Post.

"Участники определят круг конкретных действий и поставят амбициозные задачи, необходимые для достижения этой цели", – говорится в публикации.

Также отмечается, что в ходе мероприятия обсудят меры по "подготовке мира" к будущим угрозам в сфере безопасности здравоохранения.

Уточняется, что некоторые страны уже получили оповещение о предстоящей конференции.

Ранее СМИ сообщали, что американский лидер Джо Байден планирует созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19.

В понедельник, 13 сентября, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что темпы заболевания коронавирусом ускорились по всей планете, а в Юго-Восточной Азии достигли рекордно высоких значений за всю пандемию.