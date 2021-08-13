Талибы захватили афганский город Лашкаргах

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Боевики запрещенного в РФ террористического движения "Талибан" захватили столицу афганской провинции Гильменд – город Лашкаргах. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Город эвакуировали. По данным источника агентства, была достигнута договоренность о 48-часовом прекращении огня, чтобы вывести армию и чиновников.

Как заявили сами талибы, в ходе операции боевики захватили офис губернатора, штаб полиции и другие ее подразделения. Предположительно, некоторые военные сдались, а кто-то погиб.

Накануне боевики радикального движения "Талибан" объявили о захвате города Калайи-Нау на северо-западе Афганистана. Ранее в этот же день они сообщали о взятии под контроль еще четырех крупных городов страны – Таринкот, Герат, Газни и Кандагар.

За последний дни талибы захватили столицы 12 провинций. 8 августа представитель движения Забиулла Муджахед заявил, что под контроль взят административный центр Тахара город Талукан на северо-востоке Афганистана.

Позднее афганское министерство обороны заявило, что отряды сил специального назначения страны выполняют операцию по выдворению талибов из этого города, где несколько районов были захвачены экстремистами.