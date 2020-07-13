Самый пожилой испанец не дожил до своего 111-летия две недели

В Каталонии, городе Бланес, скончался Хоаким Ильям – самый взрослый житель Испании. Мужчине было 110 лет. До дня рождения ему оставалось всего две недели. Об этом сообщает Газета.ру.

Хоаким Ильям за всю жизнь сменил не одну профессию: родился в семье рыбака, был механиком, чинил лодки, работал за заводах и фабриках. А в 1950 году открыл небольшой семейный магазин.

В городе Ильям славился своим почтенным возрастом. Местный совет даже избрал его главным распорядителем летнего фестиваля Каталонии – Фиеста Майор – важнейшего праздника каталонцев.

Ранее рекордсменом по долголетию являлся британец Роберт Уэйтон. Мужчина скончался на 112-м году жизни из-за онкологического заболевания.