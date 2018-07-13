Трамп назвал присоединение Крыма к России "катастрофой Обамы"

13 июля, 18:57
Фото: AP/Evan Vucci
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что если бы он был главой Белого дома четыре года назад, то не допустил бы воссоединения Крыма с РФ. Трамп отметил, что это произошло в то время, когда президентом США был Барак Обама.
Президент США назвал ситуацию с присоединением Крыма к РФ "катастрофой Обамы".
Такое заявление американский лидер сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает РИА Новости.
Трамп прилетел в четверг с рабочим визитом в Великобританию. Предполагается, что глава Белого дома пробудет в Лондоне до воскресенья.
Ранее американский лидер заявил, что смягченный план Великобритании по выходу из состава Европейского союза может "убить" договор о свободной торговле с США. Он подчеркнул, что "мягкий" Brexit усложнит торговые отношения Штатов с Евросоюзом. Также американский лидер в очередной раз отметил, что страны ЕС ведут несправедливую торговлю с США.
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