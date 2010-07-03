Президент Австрии оказался внуком губернатора Пскова

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен рассказал, что его предки переселились в Россию из Голландии во времена Петра Великого.
"Мои предки уехали в Россию во времена Петра Великого (или вскоре после этого), в начале XVIII века – это часть семейной истории", – сказал он ТАСС.
Ван дер Беллен отметил, что его дед занимал пост губернатора Пскова при Временном правительстве в 1917 году. После Октябрьской революции семья переселилась в Эстонию, откуда в Германию и, наконец, в Вену, где в 1944 году родился глава Австрии.
"Я рад приехать в Россию по ряду причин: не только из-за моего семейного прошлого, не только из-за литературы XIX века (я имею в виду, чем бы была западноевропейская литература без русской литературы XIX века). Россия является частью Европы", – подчеркнул Ван дер Беллен.
15 мая президент Австрии проведет в Сочи переговоры с Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что дед избранного президента Украины Владимира Зеленского участвовал в Великой Отечественной войне. Отмечалось, что он служил командиром минометного взвода в рядах Красной армии.
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