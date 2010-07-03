В ЕС разработают проект по защите прав осведомителей

Страны Евросоюза разрабатывают законопроект о гарантиях защиты для информаторов, которые хотят сообщить о нарушениях законодательства. Документ направлен на борьбу с нелегальными финансовыми потоками и уходом от налогов, пишет портал News.ru.
По замыслу авторов инициативы, необходимо четко прописать обязательства работодателей, сотрудник которых решился раскрыть конфиденциальные данные. Новый закон также призван защищать осведомителей от увольнения, понижения в должности и иных форм мести. Кроме того, согласно проекту, информаторов будут защищать на судебных разбирательствах и от преследования со стороны властей той или иной страны.
С апреля 2018 года в Еврокомиссии активно обсуждают, как законодательно гарантировать безопасность добровольных информаторов. По словам вице-председателя ЕК Франса Тиммерманса, деятельность разоблачителей "поможет бороться с мошенничеством, коррупцией, уклонением от уплаты налогов и нанесением ущерба здоровью людей и окружающей среде".
Страны ЕС уже заключили временное соглашение о мерах защиты информаторов. В дальнейшем эту договоренность должны официально одобрить на уровне Европарламента и Европейского совета.
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