Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Грузии

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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр сейсмического мониторинга при Университете Илии.

Землетрясение было зафиксировано в 22:25 по местному времени (21:25 по московскому времени). Эпицентром стало село Самеба, которое находится недалеко от границы с Арменией. Толчки также ощущались в Тбилиси и Батуми.

По словам мэра Дманисского муниципалитета Кобы Мурадашвили, разрушений нет, никто не пострадал. При этом из-за землетрясения отключился свет. Электроснабжение вскоре восстановили.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что сильные землетрясения ожидаются в двух российских регионах в текущем году. Он уточнил, что речь идет о Курилах и Камчатке.

